|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.1996
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:1
|Текстильщик (Камышин)
|02.10.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Текстильщик (Камышин)
|03.07.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Текстильщик (Камышин)
|15.05.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|2:1
|Текстильщик (Камышин)
|04.05.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Текстильщик (Камышин)
|20.04.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Текстильщик (Камышин)
|06.04.1996
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|0:0
|Текстильщик (Камышин)
|16.03.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:1
|Текстильщик (Камышин)
|09.03.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Текстильщик (Камышин)
|02.03.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Текстильщик (Камышин)