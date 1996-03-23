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    Михаил Ткачук - статистика

    Имя Михаил
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Ткачук
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 декабря 1971 (51 год)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.04.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:2 ЦСКА (Москва)
    23.03.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Балтика (Калининград)
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