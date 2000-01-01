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    Ал. Тихонов - статистика

    Имя Ал.
    Отчество .
    Фамилия Тихонов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 октября 1963 (59 лет)
    Рост 173
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 15 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.1993 1' -90' Локомотив (Москва) 5:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    24.07.1993 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    21.07.1993 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    13.07.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:3 Крылья Советов (Самара)
    09.07.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Торпедо (Москва)
    21.06.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    09.06.1993 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    26.05.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    02.05.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:3 Локомотив (Москва)
    21.04.1993 1' -90' Океан (Находка) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    17.04.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    07.04.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:2 Ротор (Волгоград)
    12.03.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Динамо (Москва)
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