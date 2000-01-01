|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|10
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.1994
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:1
|Динамо (Москва)
|14.10.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Локомотив (Москва)
|02.10.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:3
|Динамо (Москва)
|23.09.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Спартак (Москва)
|19.09.1994
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Динамо (Москва)
|09.09.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:3
|Динамо (Москва)
|31.08.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|10.08.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|03.08.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:2
|Динамо (Москва)