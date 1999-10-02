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    Владислав Тернавский - статистика

    Имя Владислав
    Отчество Михайлович
    Фамилия Тернавский
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 мая 1969 (53 года)
    Рост 178
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    02.10.1999 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Шинник (Ярославль)
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