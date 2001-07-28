|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|13
|0
|0
|3
|0
|Сокол
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|6:2
|Факел (Воронеж)
|27.10.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|21.10.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|09.10.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Факел (Воронеж)
|30.09.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|25.08.2001
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|4:0
|Факел (Воронеж)
|18.08.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:5
|Спартак (Москва)
|11.08.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|04.08.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сокол (Саратов)
|28.07.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|22.07.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|18.07.2001
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:2
|Факел (Воронеж)
|26.05.2001
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Сокол (Саратов)
|12.05.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|6:2
|Сокол (Саратов)
|18.04.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|14.04.2001
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:2
|Сокол (Саратов)