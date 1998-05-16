|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|15
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.09.1998
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Локомотив (Москва)
|22.08.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|15.08.1998
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|07.08.1998
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:2
|Локомотив (Москва)
|01.08.1998
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|15.07.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|01.07.1998
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:3
|Локомотив (Москва)
|21.06.1998
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|11.06.1998
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|16.05.1998
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:2
|Локомотив (Москва)
|09.05.1998
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|02.05.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|19.04.1998
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|05.04.1998
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Локомотив (Москва)