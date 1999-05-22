|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Жемчужина (Сочи)
|21.08.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|4:2
|Жемчужина (Сочи)
|14.07.1999
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Жемчужина (Сочи)
|03.07.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Жемчужина (Сочи)
|23.06.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:0
|Жемчужина (Сочи)
|13.06.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Жемчужина (Сочи)
|22.05.1999
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:2
|Жемчужина (Сочи)