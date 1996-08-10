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    Павел Табаков - статистика

    Имя Павел
    Отчество Владимирович
    Фамилия Табаков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 января 1970 (53 года)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лада-Тольятти 32 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 4:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    25.10.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:5 Балтика (Калининград)
    20.10.1996 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    02.10.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    19.09.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 3:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    14.09.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Динамо (Москва)
    07.09.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    24.08.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:1 Спартак (Москва)
    21.08.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    10.08.1996 1' -90' Текстильщик (Камышин) 1:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    07.08.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 3:2 Уралмаш (Екатеринбург)
    31.07.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:2 ЦСКА (Москва)
    24.07.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:0 Локомотив (Москва)
    17.07.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    10.07.1996 1' -90' Балтика (Калининград) 2:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    03.07.1996 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    18.05.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    15.05.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    08.05.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:2 Торпедо-Лужники (Москва)
    04.05.1996 1' -90' Динамо (Москва) 4:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    27.04.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    20.04.1996 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    13.04.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    06.04.1996 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    30.03.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:4 Ротор (Волгоград)
    23.03.1996 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    09.03.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    02.03.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
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