|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.1994
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|27.08.1994
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|01.06.1994
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|20.04.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|09.04.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|13.03.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)