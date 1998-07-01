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    Назим Сулейманов - статистика

    Имя Назим
    Отчество Гаджибаба-оглы
    Фамилия Сулейманов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 февраля 1965 (58 лет)
    Рост 175
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.1998 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Жемчужина (Сочи)
    01.07.1998 1' -90' Уралан (Элиста) 2:0 Жемчужина (Сочи)
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