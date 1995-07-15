|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:3
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|14.10.1995
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|09.09.1995
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|30.08.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|09.08.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|29.07.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|15.07.1995
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)