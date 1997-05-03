|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|15
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|23.07.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.06.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.06.1997
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|14.06.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|31.05.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|24.05.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.05.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:3
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|10.05.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.05.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Спартак (Москва)
|23.04.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.04.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|12.04.1997
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.03.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)