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    Ирмантас Стумбрис - статистика

    Имя Ирмантас
    Отчество Браниславович
    Фамилия Стумбрис
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 1972 (50 лет)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 15 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Локомотив (Москва)
    23.07.1997 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    25.06.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    18.06.1997 1' -90' Балтика (Калининград) 2:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    14.06.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    31.05.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    24.05.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.05.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:3 КАМАЗ (Набережные Челны)
    10.05.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.05.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Спартак (Москва)
    23.04.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    19.04.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Шинник (Ярославль)
    12.04.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.03.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
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