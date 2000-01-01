|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Асмарал (Москва)
|23.10.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Асмарал (Москва)
|29.09.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|3:2
|Асмарал (Москва)
|25.09.1993
|1' -90'
|Океан (Находка)
|1:0
|Асмарал (Москва)
|01.09.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Асмарал (Москва)
|09.07.1993
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|2:1
|Асмарал (Москва)
|21.06.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Асмарал (Москва)
|17.06.1993
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Асмарал (Москва)
|16.05.1993
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Асмарал (Москва)
|12.05.1993
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:1
|Асмарал (Москва)
|22.04.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:0
|Асмарал (Москва)
|17.04.1993
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|5:1
|Асмарал (Москва)
|03.04.1993
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Асмарал (Москва)
|13.03.1993
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:0
|Асмарал (Москва)
|07.03.1993
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Асмарал (Москва)