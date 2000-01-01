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    Олег Стогов

    Имя Олег
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Стогов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 1965 (57 лет)
    Рост 180
    Вес 73
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