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    Александр Солоп - статистика

    Имя Александр
    Отчество Васильевич
    Фамилия Солоп
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июня 1971 (51 год)
    Рост 191
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.03.1993 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
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