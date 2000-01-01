|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|16
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Спартак (Москва)
|04.09.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|31.08.1994
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|27.08.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|26.07.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|8:0
|Торпедо (Москва)
|20.07.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Динамо (Ставрополь)
|25.05.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|18.05.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|14.05.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|28.04.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|23.04.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|02.04.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|29.03.1994
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|26.03.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|19.03.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)