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    Алексей Снигирев - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Снигирев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 1968 (55 лет)
    Рост 178
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.06.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    03.05.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 0:1 Ротор (Волгоград)
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