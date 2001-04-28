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    Евгений Смертин - статистика

    Имя Евгений
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Смертин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1969 (54 года)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 16 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Ротор (Волгоград)
    11.07.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:0 Анжи (Махачкала)
    30.06.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 1:4 Сатурн (Раменское)
    24.06.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    16.06.2001 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Сатурн (Раменское)
    10.06.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Факел (Воронеж)
    19.05.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 1:0 Сатурн (Раменское)
    12.05.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    05.05.2001 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Сатурн (Раменское)
    28.04.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 3:0 Спартак (Москва)
    18.04.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:3 Сатурн (Раменское)
    14.04.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:2 Сокол (Саратов)
    07.04.2001 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Сатурн (Раменское)
    31.03.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Локомотив (Москва)
    17.03.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:1 Сатурн (Раменское)
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