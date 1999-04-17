|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|6
|-10
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|21.07.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|14.07.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|07.07.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Спартак (Москва)
|25.04.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|17.04.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)