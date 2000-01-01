|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|33
|2
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.1993
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|4:0
|Луч (Владивосток)
|07.11.1993
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|27.10.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|23.10.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|14.10.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|7:1
|Луч (Владивосток)
|10.10.1993
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:0
|Луч (Владивосток)
|16.09.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|12.09.1993
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|11.08.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|07.08.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|22.07.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|19.07.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|29.06.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|26.06.1993
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|21.06.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Динамо (Москва)
|10.06.1993
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|06.06.1993
|1' -90'
|Асмарал (Москва)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|16.05.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Уралмаш (Екатеринбург)
|13.05.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|06.05.1993
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|02.05.1993
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|22.04.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|17.04.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.04.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|5:0
|Луч (Владивосток)
|27.03.1993
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|20.03.1993
|1' -90'
|Океан (Находка)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|11.03.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Ротор (Волгоград)