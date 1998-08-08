|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тюмень
|10
|0
|0
|0
|0
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|17.10.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|Тюмень (Тюмень)
|03.10.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:4
|Ротор (Волгоград)
|26.09.1998
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|5:1
|Тюмень (Тюмень)
|20.09.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:4
|ЦСКА (Москва)
|09.09.1998
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|7:0
|Тюмень (Тюмень)
|30.08.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:4
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|22.08.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|3:2
|Балтика (Калининград)
|15.08.1998
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|08.08.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:3
|Уралан (Элиста)
|23.05.1998
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)