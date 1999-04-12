|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|12
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.06.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|13.06.1999
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|29.05.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Спартак (Москва)
|22.05.1999
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|15.05.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|09.05.1999
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|25.04.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|21.04.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|17.04.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Динамо (Москва)
|12.04.1999
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:2
|Торпедо (Москва)