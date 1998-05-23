|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|12
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|25.10.1998
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|03.10.1998
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|22.08.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Динамо (Москва)
|15.08.1998
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|08.08.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|01.08.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|11.06.1998
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|03.06.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Уралан (Элиста)
|23.05.1998
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|09.05.1998
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)