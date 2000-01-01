|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:4
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|02.05.1994
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|02.04.1994
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|26.03.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|19.03.1994
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|15.03.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)