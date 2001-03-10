|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-ЗИЛ
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.06.2001
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|24.06.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|16.06.2001
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|26.05.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|13.05.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|29.04.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|3:2
|Ротор (Волгоград)
|07.04.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|01.04.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.03.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|10.03.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:1
|Анжи (Махачкала)