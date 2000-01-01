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    Алексей Селезов - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Викторович
    Фамилия Селезов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 октября 1971 (51 год)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 18 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.1993 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    07.11.1993 1' -90' Динамо (Москва) 4:0 Динамо (Ставрополь)
    30.10.1993 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    24.10.1993 1' -90' Локомотив (Москва) 3:0 Динамо (Москва)
    14.10.1993 1' -90' Динамо (Москва) 7:1 Луч (Владивосток)
    24.09.1993 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:2 Динамо (Москва)
    19.09.1993 1' -90' Динамо (Москва) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    11.09.1993 1' -90' Динамо (Москва) 3:2 Торпедо (Москва)
    02.09.1993 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Спартак (Москва)
    21.07.1993 1' -90' Динамо (Москва) 4:3 КАМАЗ (Набережные Челны)
    13.07.1993 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:1 Динамо (Москва)
    09.07.1993 1' -90' Жемчужина (Сочи) 4:1 Динамо (Москва)
    01.07.1993 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 ЦСКА (Москва)
    21.06.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Динамо (Москва)
    17.06.1993 1' -90' Океан (Находка) 1:0 Динамо (Москва)
    05.06.1993 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Ротор (Волгоград)
    12.05.1993 1' -90' Торпедо (Москва) 0:4 Динамо (Москва)
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