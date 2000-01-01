|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|18
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|07.11.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:0
|Динамо (Ставрополь)
|30.10.1993
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|24.10.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Динамо (Москва)
|14.10.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|7:1
|Луч (Владивосток)
|24.09.1993
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:2
|Динамо (Москва)
|19.09.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|11.09.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:2
|Торпедо (Москва)
|02.09.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Спартак (Москва)
|21.07.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:3
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13.07.1993
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|Динамо (Москва)
|09.07.1993
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|4:1
|Динамо (Москва)
|01.07.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|21.06.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Динамо (Москва)
|17.06.1993
|1' -90'
|Океан (Находка)
|1:0
|Динамо (Москва)
|05.06.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|12.05.1993
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:4
|Динамо (Москва)