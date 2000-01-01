|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|11
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.1993
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|28.08.1993
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|4:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|11.08.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|4:1
|Торпедо (Москва)
|07.08.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|25.07.1993
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|6:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|21.07.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:3
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|21.06.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)