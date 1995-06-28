|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|23
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.1995
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|6:0
|Черноморец (Новороссийск)
|14.10.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|16.09.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|5:1
|Черноморец (Новороссийск)
|07.09.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|5:0
|Черноморец (Новороссийск)
|26.08.1995
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|19.08.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|15.08.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|05.08.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|01.07.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:2
|Черноморец (Новороссийск)
|28.06.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:2
|Уралмаш (Екатеринбург)
|24.06.1995
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|10.06.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|24.05.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|20.05.1995
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|09.05.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Локомотив (Москва)
|29.04.1995
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|15.04.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Динамо (Москва)
|08.04.1995
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.04.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|ЦСКА (Москва)