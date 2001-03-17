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    Андрей Саморуков - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Саморуков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 мая 1970 (52 года)
    Рост 188
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 3 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.03.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Локомотив (Москва)
    17.03.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:1 Сатурн (Раменское)
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