|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Рубин (Казань)
|31.05.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Спартак (Москва)
|10.05.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:1
|Торпедо (Москва)
|04.05.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|Рубин (Казань)
|23.04.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Уралан (Элиста)
|19.04.2003
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Рубин (Казань)
|06.04.2003
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Рубин (Казань)
|22.03.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)