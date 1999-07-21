|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|28
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|23.10.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.10.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|02.10.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Уралан (Элиста)
|18.09.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|11.09.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Динамо (Москва)
|29.08.1999
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|14.08.1999
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|28.07.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|21.07.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|14.07.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|07.07.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Спартак (Москва)
|03.07.1999
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|27.06.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|23.06.1999
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|13.06.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|29.05.1999
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:3
|Крылья Советов (Самара)
|22.05.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|15.05.1999
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:2
|Крылья Советов (Самара)
|09.05.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|02.05.1999
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|25.04.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|17.04.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|11.04.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|07.04.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|03.04.1999
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)