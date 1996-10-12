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    Александр Саенко - статистика

    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Саенко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 марта 1978 (45 лет)
    Рост 172
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.1996 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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