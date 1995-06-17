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    Равиль Сабитов - статистика

    Имя Равиль
    Отчество Руфаилович
    Фамилия Сабитов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 марта 1968 (55 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 19 2 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.1995 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 0:2 Динамо (Москва)
    26.08.1995 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    05.08.1995 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    29.07.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:2 Динамо (Москва)
    22.07.1995 1' -90' Динамо (Москва) 0:1 ЦСКА (Москва)
    15.07.1995 1' -90' Текстильщик (Камышин) 1:2 Динамо (Москва)
    01.07.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:2 Динамо (Москва)
    28.06.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Динамо (Москва)
    24.06.1995 1' -90' Динамо (Москва) 0:2 Спартак (Москва)
    17.06.1995 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    10.06.1995 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 5:2 Динамо (Москва)
    24.05.1995 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:3 Динамо (Москва)
    20.05.1995 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:1 Динамо (Москва)
    09.05.1995 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:4 Динамо (Москва)
    29.04.1995 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Ротор (Волгоград)
    15.04.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Динамо (Москва)
    08.04.1995 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Локомотив (Москва)
    01.04.1995 1' -90' Жемчужина (Сочи) 0:1 Динамо (Москва)
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