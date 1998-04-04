|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Динамо (Москва)
|09.05.1998
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|25.04.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.04.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|11.04.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|04.04.1998
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:3
|Черноморец (Новороссийск)