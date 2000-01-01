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    Павел Родненок - статистика

    Имя Павел
    Отчество .
    Фамилия Родненок
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июля 1964 (58 лет)
    Рост 182
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Газовик 28 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    23.10.1994 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    15.10.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:2 Ротор (Волгоград)
    02.10.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:0 Уралмаш (Екатеринбург)
    25.09.1994 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    18.09.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    11.09.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    31.08.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 3:2 Локомотив (Москва)
    27.08.1994 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:2 Динамо-Газовик (Тюмень)
    10.08.1994 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    03.08.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:2 Динамо (Москва)
    27.07.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    31.05.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 7:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    26.05.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    18.05.1994 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    10.05.1994 1' -90' Динамо (Москва) 5:2 Динамо-Газовик (Тюмень)
    02.05.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    28.04.1994 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    24.04.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    02.04.1994 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 4:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    29.03.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:1 ЦСКА (Москва)
    26.03.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:0 Торпедо (Москва)
    19.03.1994 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    15.03.1994 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
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