|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Ротор (Волгоград)
|08.07.1995
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.07.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Динамо (Москва)
|28.06.1995
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|20.05.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Спартак (Москва)
|13.05.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|09.05.1995
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.05.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.04.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.04.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)