|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|30.08.1997
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|16.08.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|09.08.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|06.08.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|16.07.1997
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|4:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|09.07.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|25.06.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|10.05.1997
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|23.04.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|05.04.1997
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)