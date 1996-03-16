|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|02.10.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|0:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|21.09.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|17.08.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|14.08.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|10.07.1996
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|03.07.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|04.05.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|20.04.1996
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|3:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|16.03.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|09.03.1996
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)