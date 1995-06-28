Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гиса Пшуков - статистика

    Имя Гиса
    Отчество Мухадович
    Фамилия Пшуков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 августа 1971 (51 год)
    Рост 183
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.06.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:2 Уралмаш (Екатеринбург)
    • Читайте нас: 
    11