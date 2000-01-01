Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Пучков - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Валентинович
    Фамилия Пучков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 апреля 1962 (60 лет)
    Рост 180
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.1994 1' -90' Торпедо (Москва) 3:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    14.03.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    • Читайте нас: 
    11