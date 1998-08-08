|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|29
|1
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|25.10.1998
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|17.10.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|Тюмень (Тюмень)
|03.10.1998
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|26.09.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|20.09.1998
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|30.08.1998
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:2
|Шинник (Ярославль)
|22.08.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Динамо (Москва)
|15.08.1998
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|08.08.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|01.08.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|29.07.1998
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Шинник (Ярославль)
|22.07.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|15.07.1998
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|24.06.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Спартак (Москва)
|21.06.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|17.06.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:1
|Балтика (Калининград)
|11.06.1998
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|03.06.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Уралан (Элиста)
|23.05.1998
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|09.05.1998
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|02.05.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|25.04.1998
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|18.04.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|11.04.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|04.04.1998
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|6:2
|Шинник (Ярославль)
|28.03.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Торпедо (Москва)