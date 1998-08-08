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    Максим Путилин - статистика

    Имя Максим
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Путилин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июня 1966 (56 лет)
    Рост 192
    Вес 90
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 29 1 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 ЦСКА (Москва)
    25.10.1998 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Шинник (Ярославль)
    17.10.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:2 Тюмень (Тюмень)
    03.10.1998 1' -90' Балтика (Калининград) 3:1 Шинник (Ярославль)
    26.09.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    20.09.1998 1' -90' Уралан (Элиста) 2:1 Шинник (Ярославль)
    30.08.1998 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:2 Шинник (Ярославль)
    22.08.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:2 Динамо (Москва)
    15.08.1998 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Шинник (Ярославль)
    08.08.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    01.08.1998 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    29.07.1998 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:2 Шинник (Ярославль)
    22.07.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Ротор (Волгоград)
    15.07.1998 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Шинник (Ярославль)
    24.06.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Спартак (Москва)
    21.06.1998 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Шинник (Ярославль)
    17.06.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:1 Балтика (Калининград)
    11.06.1998 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Шинник (Ярославль)
    03.06.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Уралан (Элиста)
    23.05.1998 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:2 Шинник (Ярославль)
    09.05.1998 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Шинник (Ярославль)
    02.05.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Локомотив (Москва)
    25.04.1998 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Шинник (Ярославль)
    18.04.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    11.04.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    04.04.1998 1' -90' Ротор (Волгоград) 6:2 Шинник (Ярославль)
    28.03.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Торпедо (Москва)
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