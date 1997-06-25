|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|21
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|01.11.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|24.10.1997
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:2
|Факел (Воронеж)
|18.10.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.10.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:3
|Торпедо-Лужники (Москва)
|30.08.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:1
|Факел (Воронеж)
|09.08.1997
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|02.08.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|23.07.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Крылья Советов (Самара)
|25.06.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|14.06.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|4:2
|Факел (Воронеж)
|31.05.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|24.05.1997
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|17.05.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|10.05.1997
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|03.05.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Динамо (Москва)
|23.04.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.04.1997
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|12.04.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|05.04.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Факел (Воронеж)