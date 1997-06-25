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    Андрей Прохоров - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Прохоров
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 1965 (57 лет)
    Рост 175
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 21 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 ЦСКА (Москва)
    01.11.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:0 Факел (Воронеж)
    24.10.1997 1' -90' Спартак (Москва) 4:2 Факел (Воронеж)
    18.10.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.10.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 2:3 Торпедо-Лужники (Москва)
    30.08.1997 1' -90' Динамо (Москва) 4:1 Факел (Воронеж)
    09.08.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Факел (Воронеж)
    02.08.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    23.07.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 2:2 Крылья Советов (Самара)
    25.06.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Факел (Воронеж)
    14.06.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 4:2 Факел (Воронеж)
    31.05.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Шинник (Ярославль)
    24.05.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Факел (Воронеж)
    17.05.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Ротор (Волгоград)
    10.05.1997 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:0 Факел (Воронеж)
    03.05.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Динамо (Москва)
    23.04.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    19.04.1997 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Факел (Воронеж)
    12.04.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Локомотив (Москва)
    05.04.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Факел (Воронеж)
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