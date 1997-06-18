|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-Лужники
|16
|2
|0
|1
|0
|КАМАЗ
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.09.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.09.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|30.08.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Тюмень (Тюмень)
|23.08.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|16.08.1997
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|6:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|09.08.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:3
|Торпедо-Лужники (Москва)
|02.08.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|23.07.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|02.07.1997
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Торпедо-Лужники (Москва)
|18.06.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|14.06.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|4:2
|Факел (Воронеж)
|31.05.1997
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Торпедо-Лужники (Москва)
|24.05.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|10.05.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|03.05.1997
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|19.04.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:5
|Торпедо-Лужники (Москва)
|12.04.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|05.04.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|22.03.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|17.03.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Торпедо-Лужники (Москва)