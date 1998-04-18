|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|10
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.1998
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|03.10.1998
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|26.09.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|29.07.1998
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Шинник (Ярославль)
|22.07.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|23.05.1998
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|09.05.1998
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|02.05.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|18.04.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)