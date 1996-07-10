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    Игорь Потапов - статистика

    Имя Игорь
    Отчество Владимирович
    Фамилия Потапов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 декабря 1966 (56 лет)
    Рост 187
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.07.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 ЦСКА (Москва)
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