|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.1997
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|01.11.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|18.10.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|14.10.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|04.10.1997
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.09.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Тюмень (Тюмень)
|20.09.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|13.09.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|22.03.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Динамо (Москва)
|17.03.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)