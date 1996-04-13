|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|4:5
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|25.10.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|19.10.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|12.10.1996
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|21.08.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|23.07.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|17.07.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:7
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|27.04.1996
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|20.04.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.04.1996
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|30.03.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|23.03.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.03.1996
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)