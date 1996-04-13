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    Витилий Попадопуло - статистика

    Имя Витилий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Попадопуло
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 1963 (59 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 14 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 4:5 КАМАЗ (Набережные Челны)
    25.10.1996 1' -90' Спартак (Москва) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    19.10.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    12.10.1996 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    21.08.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Балтика (Калининград)
    23.07.1996 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    17.07.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:7 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    27.04.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    20.04.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    13.04.1996 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    30.03.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    23.03.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.03.1996 1' -90' Жемчужина (Сочи) 3:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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