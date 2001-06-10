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    Евгений Половина - статистика

    Имя Евгений
    Отчество Николаевич
    Фамилия Половина
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 августа 1979 (43 года)
    Рост 170
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.06.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Анжи (Махачкала)
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