|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|8
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.1997
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:3
|Черноморец (Новороссийск)
|03.09.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|23.08.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|16.08.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|Тюмень (Тюмень)
|02.08.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|30.07.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|23.07.1997
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|16.07.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Ротор (Волгоград)